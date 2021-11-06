Двух потерявшихся в лесу у «Колы» людей обнаружили спасатели

Санкт-Петербург, 6 ноября. Спасатели нашли мужчину и женщину, которые потерялись в лесу у трассы «Кола» под Петербургом. Сотрудники экстренных служб передали двух человек родственникам, сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» во «Вконтакте».

Мужчина и женщина шли по лесу днем 5 ноября, после чего сбились с курса и потерялись. Люди заблудились в районе 219 километра трассы «Кола».

На помощь заплутавшим отправили местных спасателей. Сотрудники поисково-спасательного отряда из Лодейного Поля нашли пару, после чего вывели мужчину и женщину из лесного массива. Впоследствии люди были переданы близким. Их жизни ничего не угрожает.

Недавно в Рязани пропал семилетний мальчик. Его поисками занимались спасатели, волонтеры и местные жители, благодаря чему ребенка нашли живым и здоровым.