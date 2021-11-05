Александринский театр прокомментировал отмену спектакля с актрисой Эрой Зиганшиной

Санкт-Петербург, 5 ноября. Спектакль Александринского театра «Литургия Zero» отменили из-за плохого самочувствия актрисы Эры Зиганшиной. Об этом сообщила ФАН пресс-секретарь культурного учреждения Елена Герусова.

Ранее в СМИ появилась информация, что зрители, пришедшие в театр вечером 5 ноября, не смогли попасть на постановку. При этом возле учреждения стояла машина скорой помощи.

«Перед началом [спектакля] актриса Эра Зиганшина неважно себя почувствовала, поэтому приняли решение вызвать скорую. Ничего серьезного не произошло, но было принято решение спектакль не начинать. Сейчас актрису осматривают, точного диагноза нет», — прокомментировала ситуацию Герусова.

Ранее в Александринском театре показали лучшие постановки Бориса Эйфмана. Балеты представили на сцене в честь юбилея знаменитого хореографа.