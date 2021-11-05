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Петербуржцам разрешили подтверждать QR-код военным билетом или пенсионным удостоверением
Общество
Петербуржцам разрешили подтверждать QR-код военным билетом или пенсионным удостоверением
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 5 ноября. Жители города получили возможность выбирать удобный для получения QR-кода документ. В список принимаемых властями корочек вошли служебное и пенсионное удостоверение и студенческий и военный билет.

Власти Петербурга планируют продолжить разработку методических рекомендаций по использованию QR-кодов. В частности, теперь петербуржцы старше 60 лет, не зарегистрированные на госуслугах, могут получить коды в бумажном формате.

Ранее ученые оценили скорость мутации коронавируса. Вирус мутирует относительно медленно, что внушает поводы для оптимизма. По крайней мере, за полтора года его геном практически не изменился, отмечаются лишь отдельные вставки.

Как оказалось, COVID-19 не оказывает структурного воздействия на мозг. К такому неожиданному заключению пришли европейские медики в статье журнала Cell, про которую рассказал портал spbdnevnik.ru.

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вакцинация коронавирус qr-коды
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