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Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 06:22
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 5 ноября. Пожар в двухкомнатной квартире произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате возгорания на месте погиб один человек, сообщили в местном главке МЧС.

Сообщение о происшествии пришло на пульт спасателей в 03:46. Огнем была объята квартира по улице Малая Карпатская, дом 13, литер А. В «двушке» обгорела обстановка площадью 28 квадратных метров.

Пожар удалось потушить в 05:19 по местному времени. В ликвидации огня задействовали четыре единицы спецтехники и 20 спасателей.

В минувшую ночь пожар также произошел в Колпинском районе Петербурга. В результате инцидента удалось избежать жертв.

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