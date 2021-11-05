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Спасатели ликвидировали пожар в Колпинском районе Петербурга
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в Колпинском районе Петербурга
25.mchs.gov.ru

Санкт-Петербург, 5 ноября. Сотрудники пожарной бригады локализовали возгорание в здании на Понтонной улице Колпинского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 4 ноября в 23:19. Бесхозный садовый дом был полностью уничтожен огнем и находится в разобранном состоянии.

Силами прибывшей на место происшествия пожарной бригадой огонь удалось ликвидировать в 00:20. Тушением возгорания занимались 15 спасателей и три единицы спецтехники. Данных о пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

Ранее пожар возник в яхт-клубе в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В результате инцидента погиб один человек.

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