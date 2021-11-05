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Административное здание загорелось в Калининском районе Петербурга
Происшествия
Административное здание загорелось в Калининском районе Петербурга
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Санкт-Петербург, 5 ноября. Сообщение о пожаре в Калининском районе Северной столицы поступило на пульт спасателей в 23:47. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Возгорание произошло по адресу Тихорецкий проспект, дом 21. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в административном помещении на площади два квадратных метра.

По состоянию на 5 ноября 00:11 возгорание было локализовано. Данные о пострадавших отсутствуют. В тушении пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 20 сотрудников МЧС.

Ранее в Перми произошел пожар, жертвой которого стал 12-летний мальчик. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать ребенка, однако все усилия оказались тщетны.

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