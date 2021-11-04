Петербургские студенты снимут документальный фильм о поклонниках «Гарри Поттера»

Санкт-Петербург, 4 ноября. Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения готовятся к съемкам документальной ленты, посвященной поклонникам саги о волшебнике Гарри Поттере.

Съемки фильма приурочены к двадцатилетию с момента выхода картины «Гарри Поттер и философский камень». Работа студентов будет включать серию интервью с фанатами популярной франшизы, в том числе из Великобритании и США. На производство картины планируется потратить порядка 70 тысяч рублей, сбор средств идет на краудфандинговой площадке Planeta.ru.

Книги о Гарри Поттере принесли британской писательнице Джоан Роулинг всемирную известность. В общей сложности серия разошлась тиражом более 500 млн экземпляров, став самой продаваемой в истории издательского дела.

Ранее сообщалось, что Роулинг выпустила детскую книгу «Рождественский поросенок». В центре сюжета оказывается мальчик по имени Джек, которому предстоит справиться с трудностями и серьезными испытаниями в поисках любимой игрушки — поросенка Пока.