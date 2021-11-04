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Средняя ожидаемая зарплата в Петербурге выросла до 55 тысяч рублей
Экономика
Средняя ожидаемая зарплата в Петербурге выросла до 55 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 ноября. Ожидания жителей Санкт-Петербурга по зарплате за два года выросли до 55 тысячи рублей в месяц, сообщает «Форпост» со ссылкой на сервис по поиску вакансий HeadHunter.

Как стало известно, ожидаемая зарплата увеличилась на 4761 рубль. При этом средняя предлагаемая плата за труд в 2021 году составила 57,6 тысячи рублей. В Ленинградской области соискатели в среднем рассчитывают получать по 45 тысяч рублей при предлагаемой сумме в 48,5 тысячи.

По данным Минэкономразвития РФ, номинальная средняя зарплата в Северной столице в 2021 году выросла на 9,5% и к концу лета достигла 73 тысяч рублей. Петербургские власти ожидают, что в следующем году показатель достигнет 80,2 тысячи, а к 2024 году — 91,8 тысячи.

Петербуржцы получают заметно больше, чем жители большинства регионов России. Так, по данным Росстата, средняя заработная плата в стране составляет 55,17 тысячи рублей, что на 8,8% больше, чем годом ранее.

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санкт-петербург зарплаты рынок труда
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