Бездомные жители Петербурга смогут освоить маркетинг и веб-дизайн

Санкт-Петербург, 4 ноября. Маркетинг и веб-дизайн станут доступны для бездомных жителей Петербурга, об этом сообщил руководитель PR-отдела благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов.

Организация уже достигла договоренности с компанией, которая реализует образовательные программы в режиме онлайн. Она готова обучить бездомных жителей Северной столицы на безвозмездной основе. Основной упор будет сделан на современные онлайн-профессии.

«Думаю, что это будет пользоваться спросом, потому что очень большое количество наших клиентов так или иначе отправляют запросы на трудоустройство, а переквалификация может им помочь», — подчеркнул Краморов в беседе с ТАСС.

Оборудование для обучения предоставит «Ночлежка». Благотворительная организация уже готова поделиться своими компьютерами. В целевую аудиторию инициативы также входят петербуржцы, которые потеряли работу или вынуждены жить без средств к существованию.

Ранее стало известно, что палатки для обогрева бездомных снова открылись в столице Прикамья. Всего их три. Первый пункт заработал 1 ноября. Здесь в течение осеннее-зимнего периода люди смогут получать пищу, медицинскую помочь, переночевать.