Смольный готов потратить на новогодние украшения более 33 миллионов рублей из бюджета

Санкт-Петербург, 4 ноября. Центральный район Санкт-Петербурга вдоль Невского проспекта украсят к новогодним праздникам. На световые композиции Смольный выделил 33,5 млн рублей из городского бюджета.

Большая часть денег выделена из казны за 2021 год, часть зарезервирована в 2022 году. Шесть световых новогодних композиций «Цветок» появится на Дворцовой площади, 57 «расцветет» на Невском проспекте от Адмиралтейства до площади Восстания, на самой площади будет смонтировано четыре конструкции.

Украшения должны быть изготовлены к 6 декабря, а на следующий день их планируют развесить по установленным точкам. Лот с условиями закупки опубликован на сайте «Городской центр рекламы и праздничного оформления». Потенциальные участники могут подать заявки до 12 ноября, электронный аукцион пройдет 16 ноября.

Новогоднее оборудование, как следует из контрактной документации, должно быть изготовлено не позже 6 декабря: заказчик также требует фотографии украшений. Вешать гирлянды начнут уже 7 декабря, а снимать — с 15 января до 15 марта 2022 года.

Праздничная программа в честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре. Изначально в городе на Неве планировали провести фестиваль «НацЛитФест» на шести площадках, но из-за коронавируса мероприятие пройдет онлайн.