Глава МВД открыл в Петербурге мемориал в честь министров внутренних дел Российской империи

Санкт-Петербург, 4 ноября. Открытие мемориальной плиты в честь министров внутренних дел Российской империи состоялось в Санкт-Петербурге. Участником церемонии стал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Памятник посвятили пяти главам МВД Российской империи — Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. Церемония открытия мемориала состоялась в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты», — сообщила Волк.

В ходе церемонии глава МВД России заявил, что каждый из его предшественников внес большой вклад в реформирование правоохранительной системы, защиту национальных интересов и безопасность общества. Колокольцев также указал на важность проводимых МВД мероприятий по восстановлению и изучению исторического наследия полиции РФ.

Ранее министр наградил сотрудников МВД России за героизм, проявленный при спасении жизней людей. Торжественная церемония состоялась 1 ноября 2021 года.