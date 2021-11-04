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«Бурановские бабушки» споют на онлайн-концерте в честь Дня народного единства в Петербурге
Общество
«Бурановские бабушки» споют на онлайн-концерте в честь Дня народного единства в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 4 ноября. Праздничная программа в честь Дня народного единства в Петербурге пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Изначально в городе на Неве планировали провести фестиваль «НацЛитФест» на шести площадках, но из-за коронавируса мероприятие пройдет онлайн. Петербуржцы на четыре часа отправятся в экспедицию по Республике Коми, в НАО, Мурманскую область. Там хранители национальных языков познакомят с носителями карельского, вепсского, финского, саамского языков. Трансляция начнется на сайте фестиваля.

В 18:00 в официальной группе комитета по культуре Петербурга «ВКонтакте» покажут концерт. В нем примут участие «Бурановские бабушки», финалистка конкурса «Большая перемена» Елизавета Долженкова, мастера горлового пения Александр Балсанов, Анатолий Гонье, эстонская группа «Neevo», а также другие известные музыканты.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Он напомнил, что начало XVII века было непростым временем для России, но народу удалось освободить страну.

Воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 года освободили Москву от польских интервентов. Это событие стало образцом героизма и сплоченности всего народа.

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петербург день народного единства бурановские бабушки
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