Праздничная подсветка в честь Дня народного единства украсила «Лахта-центр» в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Петербургский «Лахта-центр» засиял цветами российского триколора, напомнив горожанам о наступающем Дне народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября.

Праздничная подсветка из белого, синего и красного цветов украсила «Лахта-центр» в преддверии праздника. Наиболее впечатляющим петербургский небоскреб кажется не в дневное время, а вечером и ночью. Наступившая темнота подчеркнула красоту и яркость российского флага, изображенного на башне.

Однако «Лахта-центр» не единственная городская достопримечательность, которую планируется украсить ко Дню народного единства. В Северной столице бело-сине-красными 4 ноября станут Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

«Лахта-центр» уже не в первый раз подсвечивается в честь праздничных событий. В сентябре высотка присоединилась к празднованию Дня нефтяника.