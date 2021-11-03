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Сотрудники Ленинградского зоопарка смогли снять на видео тренировку енота

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 19:41
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка смогли снять на видео тренировку енота
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 ноября. Необычные испытания устроили работники Ленинградского зоопарка для самки енота. Животное прошло тренировку по добыче пищи и попало на видео.

По словам сотрудников заведения, за внешностью добродушного комочка меха скрывается настоящий хищник, которому необходимо охотиться и много играть. Поэтому для самки по имени Молли придумали специальную тренировочную программу.

Сначала еноту нужно было добыть орех из бутылки, которую поднесли прямо к мордочке. Лапки легко смогли подцепить добычу. После этого емкость положили на землю, так что хищнице самой пришлось отыскать отверстие и вытащить фундук. Видео с животным Ленинградский зоопарк выложил на своей официальной странице.

Ранее сообщалось, что петербуржцы выбрали имя для детеныша гиббона из Ленинградского зоопарка. В конкурсе на лучшую кличку для малышки приняли участие более 780 человек.

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