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Заксобрание Петербурга планирует ужесточить наказание за нарушение ПДД для таксистов
Общество
Заксобрание Петербурга планирует ужесточить наказание за нарушение ПДД для таксистов
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Санкт-Петербург, 3 ноября. Ответственность за нарушение правил дорожного движения для водителей такси может быть повышена. В настоящий момент соответствующий законопроект разрабатывается в петербургском Законодательном собрании.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга готовит законопроект, подразумевающий повышение ответственности за нарушение правил дорожного движения для водителей такси и общественного транспорта. Инициаторами данного законопроекта являются депутаты городского парламента Алексей Цивилев и Дмитрий Панов.

Необходимость во введении уголовной ответственности за нарушение ПДД ранее отметил автомобильный эксперт Владимир Сажин. По его мнению, такие наказания следует применять в отношении водителей, проявляющих агрессию к другим участникам дорожного движения. Также он считает, что перекрестки в Петербурге должны быть оборудованы пятью устройствами видеофиксации.

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