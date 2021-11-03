Некоторых петербуржцев ожидают изменения в квитанциях за услуги ЖКХ

Санкт-Петербург, 3 ноября. Обновленные квитанции за услуги ЖКХ придут ряду петербуржцев уже в ноябре. Так, «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» добавил в платежный документ сразу три услуги.

Новые квитанции включат в себя начисление абонентской платы за кабельное телевидение и интернет абонентам ООО «КТВ» и услуги связи проводного радиовещания в пользу петербургского ФГУП РСВО. Собственники квартир, которые находятся под управлением УК «НеваСпецСервис», УК «ЖКС №1 Кировского района» и УК «ЖилКомплекс», получат квитанции за все услуги ЖКХ, куда входят свет, вода, отопление, водоотведение, содержание помещения и взнос на капремонт.

Правительство России ранее утвердило индексы изменения оплаты коммунальных услуг на следующий год. Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, в первые шесть месяцев тарифы ЖКУ поднимать не планируется, однако во втором полугодии рост составит от 2,9% до 6,5%.

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