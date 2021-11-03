Петербуржцы старше 100 лет будут ежегодно получать по 25 тысяч рублей

, 3 ноября. Жители Санкт-Петербурга, отмечающие 90, 95, 100 лет и больше со дня рождения, с 1 января 2022 года начнут получать ежегодные выплаты. Соответствующий закон подписал губернатор города Александр Беглов.

Граждане, которым исполнится 90-лет, получат 15 тысяч рублей. Отмечающим 95-летие полагается пособие в размере 20 тысяч рублей. Столетние юбиляры получат 25 тысяч рублей. Начиная со 101 года устанавливается ежегодная выплата по 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что люди старшего поколения вынесли на себе все тяготы войны и смогли восстановить разрушенное хозяйство. Они достойны самого глубокого внимания властей, передает мнение Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Российские пенсионеры с 1 января 2022 года перейдут на новый порядок начисления повышенной страховой пенсии. Об этом ранее сообщил Пенсионный фонд России.