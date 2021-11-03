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Автоэксперт Сажин оценил эффективность новых комплексов фиксации ДТП на улицах Петербурга

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 17:59
Общество
Автоэксперт Сажин оценил эффективность новых комплексов фиксации ДТП на улицах Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 ноября. Установку новых комплексов фиксации дорожно-транспортных происшествий на особо опасных перекрестках Петербурга оценил автоэксперт Владимир Сажин.

Специалист отметил, что 40 камер — это недостаточное количество для мегаполиса. По его словам, каждый перекресток города должен быть оборудован хотя бы пятью устройствами видеофиксации.

«Если хотя бы на каждый перекресток поставить четыре–пять камер, чтобы они фиксировали нарушения, это было бы правильно. Но 40 штук — для города это мало. Чем больше в городе будет камер, тем меньше станет заторов. Я каждое утро езжу через Черную речку на работу и жалею, что там нет поста ГИБДД», — подчеркнул автоэксперт в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».

Ведущий программы отметил, что многих водителей раздражают коммерческие камеры, которые обычно устанавливают там, где часто превышают скорость. По мнению Сажина, у частных организаций есть определенные договоренности с комитетом по цифровизации и технологиям, поэтому установка таких «треног» не противоречит действующему законодательству.

«Можно было обойтись без камер, если бы водители соблюдали правила дорожного движения. Однако пряник им уже дали, теперь дадут и кнут», — резюмировал спикер.

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев ранее поддержал идею лишать прав за систематическое нарушение ПДД. По его словам, состоятельные люди без проблем оплачивают десятки штрафов и даже не понимают, что создают опасность на дорогах.

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