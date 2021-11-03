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Подсветка в цветах российского триколора украсит Дворцовый мост в Петербурге 4 ноября
Общество
Подсветка в цветах российского триколора украсит Дворцовый мост в Петербурге 4 ноября
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 3 ноября. Световое оформление украсит Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства, рассказали в пресс-службе Смольного.

Подсветка в цветах российского флага начнет работать 4 ноября с 16:55 и до утра следующего дня. Как отметили в администрации города, для украшения моста используют более 600 светильников. Также «загорится» Большой проспект Петроградской стороны — там повесят более сотни светящихся элементов.

Отмечается, что каждому пролету моста присвоят свой цвет. В результате создастся единая цветовая гамма. Триколор Дворцового моста можно будет полностью увидеть с Троицкого и Благовещенского, передают «Невские Новости».

Ранее в Кремле заявили, что День народного единства в этом году не удастся отметить с размахом. При этом памятная дата не пройдет незамеченной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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день народного единства подсветка дворцовый мост
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