«Ленфильм» получил исключительную лицензию на картины из «золотой коллекции» киностудии

Санкт-Петербург, 3 ноября. «Ленфильм» и Госфильмофонд России подписали лицензионный договор, согласно которому студии дается право на использование и трансляцию картин из «золотой коллекции» в стране и других государствах мира.

В «золотой коллекции» представлены, в частности, фильмы «Свадьба в Малиновке», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Небесный тихоход», «Полосатый рейс» и ряд других картин, ставшими классикой. Соглашение между компаниями об использовании кинолент из «золотой коллекции» рассчитано до 2043 года.

«Киностудия планирует доходы от прав на использование «золотой коллекции» направить на проекты своей лаборатории «Ленфильм-дебют». Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее», — заявил генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

У «Ленфильма» были огромные проблемы с долгами. Недавно, по словам председателя совета директоров студии Федора Бондарчука, она погасила задолженности. Появился план развития студии, который получил одобрение у руководства.