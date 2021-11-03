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Петербургский бизнесмен оценил «секретный рецепт» шавермы в 6 млн рублей
Экономика
Петербургский бизнесмен оценил «секретный рецепт» шавермы в 6 млн рублей
pixabay.com

, 3 ноября. Бывший бизнес-партнер создателя сети общепита «VЛАVАШЕ» требует вернуть почти 6 млн рублей и раскрыть секрет приготовления шавермы, пишут «Невские Новости».

Петербургский предприниматель Сергей Шипилов подал заявление в Генпрокуратуру РФ и Роспатент на основателя «VЛАVАШЕ» Павла Крупина. Заявитель обратил внимание, что после покупки франшизы он так и не узнал «секретного рецепта» знаменитой шавермы. Сумму материального ущерба бизнесмен оценил в 6 млн рублей.

«Павел Крупин обманным путем получил деньги у петербургского бизнесмена, притом половину из них — наличными. Мы расцениваем эти действия как мошеннические и просим привлечь его к ответственности по закону», — рассказала представитель истца, юрист Эльнара Троицкая.

Она добавила, что Шипилов намерен привлечь Крупина к ответственности и добиться, чтобы Роспатент признал недействительным правовую охрану товарного знака «VЛАVАШЕ». Заявитель настаивает, что Крупин не имел прав на товарный знак, который продавал. По словам Троицкой, написанное название на вывеске, под которой работала точка предпринимателя, отличается от защищенной Роспатентом. Именно поэтому истец требует признать недействительным заключенный лицензионный договор, а оплату по нему — незаконной, уточнила юрист.

Эксперт Сергей Бондарь ранее назвал несколько малоизвестных фактов о шаверме. Он отметил, что название блюда происходит от турецкого слова «вертеть», а вертикальный гриль был придуман в Османской империи в XIX веке.

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