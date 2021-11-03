«Бескрайний простор для коррупции»: эксперты о возможности введения новых ограничений в Петербурге

Для реальной работы по снижению заболеваемости в Петербурге вовсе не обязательно ужесточать режим. Будет гораздо полезнее наладить нормальный контроль за теми ограничениями, что уже введены, считают опрошенные ФАН политологи и экономисты.

Новые ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что в городе не самая жесткая ситуация по «ковидным» ограничениям, но власти могут ввести новые запреты, если заболеваемость не снизится.

«Люди в других странах, в Германии, например, так не считают [что ограничения жесткие]. Если такая ситуация, надо принимать адекватные меры к той ситуации, которая развивается. Мы хотим, чтобы к 8 ноября мы могли открыться. Если не сработают меры, то после 8 числа будут приняты другие меры», — заявил градоначальник.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Во время «нерабочих» дней в городе закрыты заведения общепита, фитнес-центры, парикмахерские и другие организации, а после 8 ноября они будут работать до 23:00.

«Бескрайний простор для коррупции»

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь отметил, что для реальной работы по снижению заболеваемости вовсе не обязательно ужесточать режим. Гораздо полезнее наладить нормальный контроль за теми ограничениями, что уже введены.

«К сожалению, во многих регионах локдаун действует выборочно: скажем, рестораны и фитнес-центры закрыты, а многие магазины и даже бани продолжают работать, несмотря ни на какие запреты. Открывается бескрайний простор для коррупции, и это не может не раздражать население и бизнес, честно соблюдающий решение власти и испытывающий в связи с этим колоссальные трудности», — пояснил Юрий Голубь.

Но, заметил эксперт, штамповать новые запреты легче, чем соблюдать действующие. И от вопросов со стороны федерального центра можно будет прикрыться очередным указом.

«Так что упоминание Германии вряд ли к месту. Она должна быть примером не запретов, а эффективной кампании по вакцинации. Да что там Германия, не плохо было бы поучиться хотя бы у Белгорода», — заключил Юрий Голубь.

Ситуация стабильно тяжелая

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге стабильно тяжелая. Северная столица занимает ежедневно 2–3 место в печальных рейтингах по заболеваемости и смертности, входя в первую тройку с Москвой и Подмосковьем. Слаженная работа властей города на Неве с населением и бизнесом, несмотря на возникающие трудности в секторе малого и среднего бизнеса, поможет избежать конфликтов внутри различных элит города, сформировать положительное общественное мнение населения в необходимости ограничений.

«Предпосылок для противостояния того же сектора услуг, например, ресторанов и индустрии развлечений, сегодня точно нет. Нужно понимать, что решение накопившихся проблем в Санкт-Петербурге, как и в любом другом регионе России, кроется не в количестве имеющихся свободных денежных средств, которые могут стать «вертолетными», а в эффективных антикризисных коммуникациях. Властям срочно нужно разработать и реализовать новую масштабную коммуникационную кампанию, направленную на повышение роста доверия к проводимой вакцинации и реализуемым мерам социальной поддержки населения», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К реализации этого жизненно важного проекта необходимо смело вовлекать лучших пиарщиков России, психологов и социологов, уверен эксперт. Ведь сегодня эпидемиологические реалии и уровень вакцинации в Петербурге оставляют желать лучшего. Неумелая и попросту провальная PR-кампания в пользу вакцинации сыграла злую шутку.

«Люди насмотрелись жутких кадров по ТВ и онлайн, у многих просели доходы, десятки тысяч малых компаний ушли с рынка. Количество негативно настроенных граждан к вакцинации остается на очень высоком уровне. Вот почему даже очень деликатный и осторожный намек от властей, что ограничения в городе могут быть еще жестче следовало бы сделать в рамках разработанной PR-стратегии для Санкт-Петербурга в части непростой работы с сомневающимися группами населения», — добавил Андрей Лобода.

Сегодня, заметил эксперт, у властей Петербурга стоит серьезная задача убедить народ и бизнес в единственно правильном решении, трансформировать их взгляды, а не пугать новыми ограничениями. Успех или провал реализуемых мер в Санкт-Петербурге серьезно скажется на конъюнктуре регионального финансового рынка, индексе делового настроения, считает он.

Ранее эксперты заявили, что, если власти Санкт-Петербурга введут локдаун, он нанесет серьезный удар по экономике и ухудшит ситуацию в социальной сфере и на потребительском рынке.