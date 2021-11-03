«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Тобольск

Санкт-Петербург, 3 ноября. Компания «Аэрофлот» начала продавать билеты на регулярные рейсы по новому маршруту Санкт-Петербург — Тобольск.

Данное направление пользуется популярностью, так как Северная столица входит в число самых востребованных для тоболяков туристических маршрутов. При этом петербуржцы теперь смогут прямым рейсом слетать в историческую столицу Сибири.

Полеты по новому направлению будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Забронировать и купить билеты можно на сайте «Аэрофлота», а также с помощью бесплатных круглосуточных телефонов центра информации и бронирования, передает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 1 октября запускает регулярные полеты в Доминиканскую Республику. Рейсы по маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва будут осуществляться по пятницам и воскресеньям.