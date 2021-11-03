МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 3 ноября. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в среду. В ближайшие несколько часов должен усилиться ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, погода начнет ухудшаться в период 11:00-14:00 часов. Прогнозируется усиление ветра юго-восточных направлений. На высоте 25 метров его порывы могут увеличиваться до 12-14 метров в секунду.

В связи с такими погодными условиями спасатели напомнили петербуржцам о правилах поведения при ветре. В первую очередь необходимо убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также закрыть окна. Машину следует оставить в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При выходе на улицу важно избегать рекламные щиты и шаткие строения.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил жителей Северной столице о дождях, которые придут в город в среду. Виной непогоды оказался атмосферный фронт.