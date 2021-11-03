Атмосферный фронт принесет в Петербург ветер и дожди 3 ноября

Санкт-Петербург, 3 ноября. Атмосферный фронт, который движется с запада, окажет влияние на погоду в Северной столице в среду, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Небо города затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди. При этом будет не очень холодно: столбики уличных термометров покажут до +8 градусов, добавил синоптик.

Юго-восточный ветер подует со скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

При этом в Ленинградской области похолодает до нуля. Днем воздух прогреется от +4 до +9 градусов. Существенных осадков не ожидается, пишет spbdnevnik.ru.

Кратковременные дожди 3 ноября также ожидаются и в Москве. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплая погода установится в столичном регионе в период ноябрьских праздников. Средние температурные значения будут превышать климатическую норму на несколько градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».