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Женщина погибла в результате ДТП на Мурманском шоссе в Петербурге
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП на Мурманском шоссе в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 ноября. В результате лобового столкновения двух иномарок на Мурманском шоссе в Петербурге погибла женщина, сообщили в правоохранительных органах.

Смертельное ДТП произошло на 125-м км дороги Мурманского шоссе накануне вечером, в 20:10. В результате столкновения Mitsubishi Outlander и Volkswagen Polo автомобилей скончалась девушка, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах 78.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и подрядной организации, обслуживающей дорогу. Спасти не удалось женщину, которая находилась в автомобиле Volkswagen Polo.

Ранее Массовая авария произошла на участке кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге, переходящем в Красносельское шоссе. В результате ДТП погиб один человек.

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