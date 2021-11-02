Жиры в вытяжной трубе спровоцировали пожар в петербургском ресторане

Санкт-Петербург, 2 ноября. Ресторан «Сказка Востока 1001 ночь» вспыхнул в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером 2 ноября по адресу Лесной проспект.

Сообщение о пожаре поступило в 21:10 по московскому времени. Двухэтажное здание загорелось из-за жиров, которыми засорилась вытяжная труба на кухне ресторана. Спасатели устранили возгорание в 21:41.

К ликвидации пожара привлекались десять человек личного состава МЧС Санкт-Петербурга, а также две единицы специальной техники. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар произошел в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) в Санкт-Петербурге. Студенты и преподаватели были эвакуированы из здания. Пожар случился на площади четырех квадратных метров на балконе. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время все причины возгорания уточняются.