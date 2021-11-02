Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 23:57
23:34
Политика
Киев опасается раздачи российских паспортов украинцам
23:33
Политика
Пушков объяснил некомпетентностью инцидент с подлодкой США у берегов Китая
23:28
Происшествия
Жиры в вытяжной трубе спровоцировали пожар в петербургском ресторане
23:24
Происшествия
Популярный боец ММА Артур Кулинский сломал руку своей девушке и избил ее
23:10
Политика
Пушков раскритиковал навязывание «антибелой чуши» американцам
23:09
Спорт
Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» с «Краснодаром» в Москве
23:00
Происшествия
Около 1,5 тыс. пассажиров продолжают ждать свои рейсы в аэропорту Нижнего Новгорода
22:58
Политика
Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на саммите в Глазго
22:44
Общество
Прокурора Петербурга Сергея Литвиненко отправили в отставку
22:35
Политика
Путин отправил в отставку прокурора Севастополя Большедворского
Все новости

Жиры в вытяжной трубе спровоцировали пожар в петербургском ресторане
Происшествия
Жиры в вытяжной трубе спровоцировали пожар в петербургском ресторане
ГУ МЧС России по Вологодской области

Санкт-Петербург, 2 ноября. Ресторан «Сказка Востока 1001 ночь» вспыхнул в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером 2 ноября по адресу Лесной проспект.

Сообщение о пожаре поступило в 21:10 по московскому времени. Двухэтажное здание загорелось из-за жиров, которыми засорилась вытяжная труба на кухне ресторана. Спасатели устранили возгорание в 21:41.

К ликвидации пожара привлекались десять человек личного состава МЧС Санкт-Петербурга, а также две единицы специальной техники. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар произошел в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) в Санкт-Петербурге. Студенты и преподаватели были эвакуированы из здания. Пожар случился на площади четырех квадратных метров на балконе. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время все причины возгорания уточняются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жиры в вытяжной трубе спровоцировали пожар в петербургском ресторане
пожар петербург ресторан
Комментировать