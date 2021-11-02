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Прокурора Петербурга Сергея Литвиненко отправили в отставку
Общество
Прокурора Петербурга Сергея Литвиненко отправили в отставку
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Рудаков

Санкт-Петербург, 2 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко.

Такое решение было принято через десять дней после отставки прокурора Ленобласти Бориса Маркова. Литвиненко занимал должность с 2011 года, сейчас ему 65 лет. По некоторым данным, ему предложили занять место прокурора Ленобласти, но якобы Литвиненко отказался. Есть также предположение, что его место займет Виктор Мельник — первый зампрокурора города.

Этим же документом Путин уволил также прокурора Севастополя Марка Большедворского. 58-летнего Бориса Маркова отправили в отставку 20 октября.

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Владимир Путин прокурор указ
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