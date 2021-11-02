Случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19 не выявили в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Иммунологическая комиссия изучила случаи смертей вакцинированных от COVID-19 в Петербурге, связь между прививкой и летальным исходом не установлена, заявил глава городского комздрава Дмитрий Лисовец.

По его словам, случаи, в которых существуют малейшие основания заподозрить связь летального исхода с вакцинацией, рассматриваются на иммунологической комиссии. Всего было рассмотрено 12 таких инцидентов.

«Ни в одном из случаев не было оснований у комиссии, а комиссия - это не чиновники, а практикующие врачи, не было обнаружено признаков, которые давали нам основание утверждать, что наступление летального исхода как-то связано с процедурой вакцинации и использования вакцины», — сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Петербурга.

Лисовец отметил, что риск летального исхода у закончивших цикл вакцинации по сравнению с непривитыми снижается в 20 раз. У вакцинированных, которые заболели в тяжелой или среднетяжелой форме и были госпитализированы, «риск наступления летального исхода в три раза ниже». Случаев смерти среди привитых крайне мало, подчеркнул он.

Ранее Лисовец сообщил, что количество свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге составляет около 15%. Число заболевших в Северной столице растет с каждой неделей.