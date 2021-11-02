Дождливая и безветренная погода ожидается в Петербурге 3 ноября

Санкт-Петербург, 2 ноября. Синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредили жителей Петербурга о прохладной погоде и кратковременном дожде в среду.

Ночью температура воздуха понизится до +3...+5 градусов, а днем столбики уличных термометров покажут от +7 до +9 градусов. При этом существенных осадков в Северной столице не ожидается.

Юго-восточный ветер подует со скоростью три-пять метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться и составит 760 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил о похолодании и снеге в ряде российских регионов. В частности, опасная погода ожидается в Хакасии, на Алтае и в Красноярском крае.