Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем открыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 ноября. Мемориал «Сложенные крылья», посвященный памяти жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году, открыли на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Памятное мероприятие прошло в субботу, 30 октября. Отмечается, что там собрались только родственники и друзья погибших. После кладбища они отправились на Румболову гору в «Сад памяти», где при поддержке правительства Ленинградской области ежегодно проводятся траурные церемонии, посвященные пассажирам рейса 9268.

«Это уже стало традицией — на протяжении пяти лет в 7.14 (время, когда на высоте девять тысяч метров был взорван самолет) после минуты молчания мы совершаем панихиду вместе с родственниками жертв, поименно называя всех 224 погибших в этом рейсе», — рассказал священнослужитель, отец Сергий (Кубышкин).

Напомним, самолет A321 российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Ранее стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-26 появился у стелы «Город воинской славы» в центре Петропавловска-Камчатского.