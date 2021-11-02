Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 19:27
19:26
Общество
Самой популярной в мемах собаке породы шиба-ину исполнилось 16 лет
19:23
Происшествия
Привязанный к лодке труп мужчины достали из Волги в Самаре
19:23
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с «копией» Софи Лорен
19:23
Шоу-бизнес
Рэпер Жиган в беседе с ФАН отреагировал на нападки Oxxxymiron в его новом клипе
19:21
Происшествия
Живодер выбросил собаку с четвертого этажа в Екатеринбурге
19:19
Политика
Вице-премьер Украины Резников призвал к поиску «рецепта» решения ситуации в Донбассе
19:19
Происшествия
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в изнасиловании студентки рэпера Yung Trappa
19:18
Экономика
Российские банки могут столкнуться с оттоком средств из-за внедрения цифрового рубля
19:18
Политика
Российский посол Антонов сообщил о позитивных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона
19:17
Общество
Инспекторы ДПС и водитель грузовика спасли на трассе в Югре заблудившегося дедушку
Все новости

Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем открыли в Петербурге
Общество
Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем открыли в Петербурге
Невские Новости  /  Сергей Новоселов

Санкт-Петербург, 2 ноября. Мемориал «Сложенные крылья», посвященный памяти жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году, открыли на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Памятное мероприятие прошло в субботу, 30 октября. Отмечается, что там собрались только родственники и друзья погибших. После кладбища они отправились на Румболову гору в «Сад памяти», где при поддержке правительства Ленинградской области ежегодно проводятся траурные церемонии, посвященные пассажирам рейса 9268.

«Это уже стало традицией — на протяжении пяти лет в 7.14 (время, когда на высоте девять тысяч метров был взорван самолет) после минуты молчания мы совершаем панихиду вместе с родственниками жертв, поименно называя всех 224 погибших в этом рейсе», — рассказал священнослужитель, отец Сергий (Кубышкин).

Напомним, самолет A321 российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Ранее стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-26 появился у стелы «Город воинской славы» в центре Петропавловска-Камчатского.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем открыли в Петербурге
трагедия катастрофа мемориал
Комментировать