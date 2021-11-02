Ученый РАН Бадина объяснила необходимость борьбы с глобальным потеплением для Арктики

Санкт-Петербург, 2 ноября. Глобальное потепление помимо негативных моментов открывает множество потенциальных возможностей, что особенно актуально для России, рассказала кандидат географических наук Светлана Бадина.

Так сотрудник лаборатории прогнозирования региональной экономики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН прокомментировала влияние РФ на глобальное изменение климата. Своим мнением эксперт поделилась на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По ее словам, положительных моментов от изменения климата очень много и они достаточно очевидны. В качестве примера Бадина привела упрощение добычи полезных ископаемых, которое приведет к снижению издержек на производство и транспортировку.

«Очевидны перспективы строительства на оттаявших после многолетней мерзлоты грунтах. Как вы уже верно отметили, то же расширение границ земледелия и эффективного лесопользования. Снижение издержек на отопление не только жилых, но и промышленных объектов», — подчеркнула она.

geogr.msu.ru / Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Однако Бадина добавила, что помимо положительных аспектов, в глобальном потеплении присутствуют и негативные эффекты, которые являются колоссальными. По ее словам, в Артистической зоне, которая объявлена стратегически значимой, проживает два с половиной миллиона человек. Регион создает 10% валового продукта России — пренебрегать ей и так легко перестроить весь жилой и экономический фонд, который может подвергнуться разрушению нельзя, добавила она. Ученый РАН объяснила, как борьба с изменением климата может обернуться для городов в Арктической зоне.

«Поэтому я подчеркну, что здесь необходима заблаговременная и научно обоснованная программа адаптации. Это не значит, что в один прекрасный момент можно все снести и быстро построить — так не бывает. Вывод даже незначительной доли экономического и жилого фондов Арктики может привести к катастрофическим последствиям не только на локальном уровне, но и на уровне всей страны», — заключила Бадина.

Ранее климатолог Олег Анисимов рассказал, что препятствовать глобальным климатическим изменениям можно за счет двух вариантов действий. По его словам, для предотвращения глобального потепления международное сообщество может сократить выбросы парниковых газов или адаптироваться к изменениям.