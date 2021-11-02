Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 17:54
17:54
Политика
В Глазго сорвалось выступление Зеленского на конференции по климату
17:53
Общество
Пассажирам рейса S7 пригнали трап спустя 7,5 часов после приземления в Нижнем Новгороде
17:52
Общество
Доктор Мясников предупредил, что диарея может быть признаком болезни Крона
17:51
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи о получении израильского паспорта
17:50
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал двух мигрантов по делу об избиении и похищении мужчины
17:50
Армия
Заявление Путина об усилении обороны России впечатлило американских читателей Fox News
17:49
Экономика
Роспотребнадзор указал на противоправность действий Ozon по аннуляции дешевых заказов
17:49
Общество
Собчак отправила пострадавшего в ДТП под Сочи водителя на реабилитацию
17:48
Общество
МЧС России продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до конца вторника
17:45
Общество
Борисов довел Собчак до слез открытым письмом матери в шоу «Пусть говорят»
Все новости

Ученый РАН Бадина объяснила необходимость борьбы с глобальным потеплением для Арктики

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 17:35
Политика
Ученый РАН Бадина объяснила необходимость борьбы с глобальным потеплением для Арктики
pxhere.com

Санкт-Петербург, 2 ноября. Глобальное потепление помимо негативных моментов открывает множество потенциальных возможностей, что особенно актуально для России, рассказала кандидат географических наук Светлана Бадина.

Так сотрудник лаборатории прогнозирования региональной экономики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН прокомментировала влияние РФ на глобальное изменение климата. Своим мнением эксперт поделилась на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По ее словам, положительных моментов от изменения климата очень много и они достаточно очевидны. В качестве примера Бадина привела упрощение добычи полезных ископаемых, которое приведет к снижению издержек на производство и транспортировку.

«Очевидны перспективы строительства на оттаявших после многолетней мерзлоты грунтах. Как вы уже верно отметили, то же расширение границ земледелия и эффективного лесопользования. Снижение издержек на отопление не только жилых, но и промышленных объектов», — подчеркнула она.

Ученый РАН Бадина объяснила необходимость борьбы с глобальным потеплением для Арктики
geogr.msu.ru / Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Однако Бадина добавила, что помимо положительных аспектов, в глобальном потеплении присутствуют и негативные эффекты, которые являются колоссальными. По ее словам, в Артистической зоне, которая объявлена стратегически значимой, проживает два с половиной миллиона человек. Регион создает 10% валового продукта России — пренебрегать ей и так легко перестроить весь жилой и экономический фонд, который может подвергнуться разрушению нельзя, добавила она. Ученый РАН объяснила, как борьба с изменением климата может обернуться для городов в Арктической зоне.

«Поэтому я подчеркну, что здесь необходима заблаговременная и научно обоснованная программа адаптации. Это не значит, что в один прекрасный момент можно все снести и быстро построить — так не бывает. Вывод даже незначительной доли экономического и жилого фондов Арктики может привести к катастрофическим последствиям не только на локальном уровне, но и на уровне всей страны», — заключила Бадина.

Ранее климатолог Олег Анисимов рассказал, что препятствовать глобальным климатическим изменениям можно за счет двух вариантов действий. По его словам, для предотвращения глобального потепления международное сообщество может сократить выбросы парниковых газов или адаптироваться к изменениям.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Ученый РАН Бадина объяснила необходимость борьбы с глобальным потеплением для Арктики
арктика климат бадина
Комментировать