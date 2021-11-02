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Складское помещение загорелось в Московском районе Петербурга
Происшествия
Складское помещение загорелось в Московском районе Петербурга
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 2 ноября. Сообщение о пожаре в Московском районе Петербурга поступило на пульт спасателей в 00:34 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло в производственно-складском здании на площади 70 квадратных метров. Приехавшие на место спасатели оперативно локализовали возгорание. В тушении пожара участвовали пять единиц спецтехники и 25 сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее серьезный пожар произошел недалеко от Перми. В районе станции Кутамыш загорелся одноэтажный дом. Жертвами возгорания стали три человека. По информации спасателей, среди них обнаружено тело ребенка. В ликвидации возгорания участвовали 47 человек и 15 единиц спецтехники.

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