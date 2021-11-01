Роспотребнадзор: карантин в Санкт-Петербурге может быть продлен еще на неделю

Санкт-Петербург, 1 ноября. Ограничительные меры на территории Российской Федерации могут быть продлены еще на неделю. Таким мнением поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Введенный карантин может оказаться недостаточно эффективной мерой. Вследствие этого длинные выходные могут быть продлены в соответствии со сроком инкубации при COVID-19 — до двух недель.

«Скорее всего, недели нам будет недостаточно, и понадобится больше времени», — заявила Попова.

На сегодняшний день никаких прямых заявлений о том, что локдаун на территории Санкт-Петербурга будет продлен не поступало. Однако глава Роспотребнадзора Северной столицы Ирина Чхинджерия сообщала, что ограничения будут действовать до тех пор, пока среди горожан не будет сформирован коллективный иммунитет, который составляет 80 процентов.

Также в Смольном сообщили, что с 8 ноября в городе начнут действовать новые карантинные меры. Согласно распоряжению правительства Петербурга, ограничивается работа общепита, цирков, концертных залов, кинотеатров, зоопарков, ледовых катков, аттракционов. Перечисленные заведения и организации будут открыты для посещения до 23:00.