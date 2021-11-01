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Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
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Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
Общество
Оформление Петербурга к Новому году посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Санкт-Петербург, 1 ноября. Новогоднее оформление Санкт-Петербурга посвятят 350-летию со дня рождения Петра Великого, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Город будет праздновать 350-летие Петра I в 2022 году. Именно великий император подарил России новогодний праздник. В связи с этим в концепции будут сочетаться имперский стиль петровского периода и символизм европейского Рождества, объяснил Пиотровский в своем Telegram-канале.

«Обновление коснется основных магистралей города, а также удаленных от центра районов», — написал вице-губернатор.

Любой желающий может ознакомиться с примерами украшений на портале «Культура Петербурга». Там опубликована общая концепция и варианты световых решений. На сайте также есть рекомендации по декорированию ярмарок, балконов, витрин и новогодних лавок.

Тем временем в России продолжается борьба с COVID-19. Чтобы встретить новогодние праздники без ограничений, необходимо уже сейчас привиться от коронавирусной инфекции, заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

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