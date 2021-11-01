Член ОП Ленобласти Шапиро считает неудачной транспортную инфраструктуру Кудрово

Санкт-Петербург, 1 ноября. Политики, общественные деятели и игроки строительного рынка собрались 1 ноября в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот», чтобы обсудить проблемы развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Эксперты отметили, что развитие транспортной инфраструктуры не всегда поспевает за темпами строительства новых жилых микрорайонов. Это приводит к пробкам, проблемам доступности специального транспорта, такого как скорые и пожарные машины, и общим трудностям жителей новостроек. Комментируя эту тему, член совета новостроек при губернаторе Ленинградской области, градостроительного совета и ОП Ленобласти Виктория Шапиро привела пример Кудрово и ЖК «Славянка».

«Я бы вам и про Кудрово и про "Славянку" тоже сказала, что не согласна, что там все прямо удачно. Потому что там такие же проблемы, как у нас — это пробки, это не хватает дорог, каких-то дополнительных выездов. И у нас в Кудрово и в "Славянке" даже были случаи, когда скорая не могла из-за пробок доехать и были там летальные исходы, к сожалению», — констатировала эксперт.

Кроме того, говоря о явных неудачах градостроительного развития Петербурга, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга, представитель городского Союза краеведов Алексей Ерофеев привел пример намыва на острове Декабристов.