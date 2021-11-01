Экономист Коломин сравнил подход Москвы и Петербурга к транспортной инфраструктуре

Санкт-Петербург, 1 ноября. Москва развивает свою транспортную инфраструктуру в течение многих лет, тогда как в Санкт-Петербурге реализация проекта по строительству транспортно-пересадочных узлов только началась. Об этом заявил экономист Александр Коломин на брифинге Медиагруппы «Патриот».

Власти Москвы более десяти лет занимаются оптимизацией своих дорожных сетей и соединяют их в единое целое. Жители и гости города могут эффективно пользоваться инфраструктурой, легко меняя виды общественного транспорта. Это помогает им быстрее и кофортнее достигать пункта назначения.

В Санкт-Петербурге до 2021 года не было подобных проектов, заметил Коломин в ходе брифинга. Он отмечает, что задуматься о развитии транспортных узлов властям Северной столицы нужно было гораздо раньше — хотя бы пятнадцать лет назад.

В посвященном городской среде брифинге Медиагруппы «Патриот», помимо Коломина, также приняли участие глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин, член градостроительного совета и ОП Ленобласти Виктория Шапиро и представитель правления Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев.