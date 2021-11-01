Краевед Ерофеев назвал один из неудачных проектов застройки Петербурга

Санкт-Петербург, 1 ноября. Актуальная ситуация в строительном секторе Санкт-Петербурга стала темой беседы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот». В обсуждении вопроса приняли участие политики, общественные деятели и игроки строительного рынка.

Говоря о явных неудачах градостроительного развития Петербурга, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга, представитель городского Союза краеведов Алексей Ерофеев привел пример намыва на острове Декабристов. По словам эксперта, при массовой застройке на этой территории нет внятного расположения домов по улицам.

«Ну а вот, наверное, к неуспехам сейчас отнесу намыв на острове Декабристов. Потому что там домов-то понастроили, а улиц как таковых там до сих пор нет. Там только внутриквартальные проезды — адреса по улицам есть, а как таковых улиц нет. Как там люди добираются на работу по утрам и по вечерам возвращаются, я не знаю», — недоумевает Ерофеев.

Кроме этого, эксперты обсудили, что происходит на петербургском рынке жилой недвижимости и когда будут решены проблемы с дорогами в районах новостроек. Также участники беседы говорили о ситуации с открытием новых станций городского метрополитена.

Председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев может уйти в отставку в ноябре. Информацию об этом неофициально подтвердили в Смольном.