Кинематографисты добиваются возможности похоронить режиссера Клепикова в Комарово

Санкт-Петербург, 1 ноября. Известный режиссер, драматург и сценарист Юрий Клепиков может быть похоронен на кладбище в Комарово, под Петербургом. Кинематографисты сейчас намерены получить разрешения у властей города.

Дата траурной церемонии пока не определена. Точно известно, что прощание не будет проводиться в закрытом помещении из-за волны коронавируса, сообщил источник, близкий к семье Клепикова.

Отметим, что на кладбище в Курортном районе похоронены актер Андрей Краско, писатели Анна Ахматова и Даниил Гранин, бывший депутат и нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов, рокер Сергей Курехин.