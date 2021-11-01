Эфир: Успехи и неудачи градостроительного развития Петербурга

Санкт-Петербург, 1 ноября. Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, роль транспортно-пересадочных узлов и соблюдение баланса между исторической и новой застройкой обсуждают на брифинге Медиагруппы «Патриот». На вопрос журналистов отвечают политики, общественные деятели и игроки строительного рынка.

Гости медиацентра «Патриот» дают оценку актуальной ситуации в строительном секторе Санкт-Петербурга, а также отвечают на значимые для общественности вопросы:

Как должна развиваться транспортная инфраструктура города и для чего ему необходимы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ)? Каким образом трансформируется запрос горожан на комфортную городскую среду?

Что происходит на петербургском рынке жилой недвижимости? Когда будут решены проблемы с дорогами в районах новостроек и какова ситуация с открытием новых станций городского метрополитена?

Необходимы ли России новые, построенные с нуля, города или приоритетным должно стать развитие уже существующих населенных пунктов?

В обсуждении участвуют: