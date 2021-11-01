Эфир: Успехи и неудачи градостроительного развития Петербурга

Санкт-Петербург, 1 ноября. Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, роль транспортно-пересадочных узлов и соблюдение баланса между исторической и новой застройкой обсуждают на брифинге Медиагруппы «Патриот». На вопрос журналистов отвечают политики, общественные деятели и игроки строительного рынка.
Гости медиацентра «Патриот» дают оценку актуальной ситуации в строительном секторе Санкт-Петербурга, а также отвечают на значимые для общественности вопросы:
Как должна развиваться транспортная инфраструктура города и для чего ему необходимы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ)? Каким образом трансформируется запрос горожан на комфортную городскую среду?
Что происходит на петербургском рынке жилой недвижимости? Когда будут решены проблемы с дорогами в районах новостроек и какова ситуация с открытием новых станций городского метрополитена?
Необходимы ли России новые, построенные с нуля, города или приоритетным должно стать развитие уже существующих населенных пунктов?
В обсуждении участвуют:
- Алексей Ерофеев, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга, член правления Союза краеведов Петербурга;
- Виктория Шапиро, член совета новостроек при губернаторе Ленинградской области, градостроительного совета и ОП Ленобласти;
- Олег Смакотин, глава муниципального образования «Екатерингофский»;
- Александр Коломин, экономист, руководитель развития проектов ТПУ «Мегалайн».