Адвокат Волкова назвала абсурдом уголовное преследование за оскорбление чувств верующих

Санкт-Петербург, 1 ноября. Адвокат Виолетта Волкова прокомментировала новое уголовное дело об оскорблении чувств верующих, которое возбудили против девушки-блогера, обнажившей ягодицы на фоне Исаакиевского собора.

Любое действие можно довести до абсурда, что и делают правоохранители, отметила адвокат Виолетта Волкова в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» на тему «Нужно ли уголовное наказание за оскорбление чувств верующих».

Поводом для обсуждения этой щекотливой темы стало возбуждение нового уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ) из-за фотографии, на которой женщина в нижнем белье позирует на фоне Исаакиевского собора в Петербурге.

Правоохранители задержали 30-летнюю подозреваемую. Решается вопрос о мере пресечения. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Адвокат раскритиковала саму формулировку закона, назвав ее неуместной.

«Сейчас происходит какое-то мракобесие в органах внутренних дел. У правоохранителей какая-то гайка повернулась не туда. Мы живем в современном социуме. Закончится все тем, что фото без платка на фоне храма будет оскорблением», — возмутилась Виолетта Волкова.

По мнению правозащитницы, петербурженке, которая оголила свои ягодицы на камеру, можно вменить хулиганство и дать максимум 20 суток ареста, но уголовно наказывать за такой проступок нельзя.

«Кто-то разумный и вменяемый должен это остановить», — подчеркнула адвокат.

Юрист добавила, что ответственность должны тогда нести и те СМИ, которые публикуют эти откровенные фотографии.