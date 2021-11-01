Крыша офисного здания горит на Афонской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. Пожарные тушат крышу офисного здания в Приморском районе Петербурга. Площадь возгорания уточняется. На борьбу с огнем выехали 25 человек личного состава

ЧП произошло на улице Афонская в доме № 1. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного административного здания. На место происшествия срочно выехали спасатели в составе 25 человек и пять единиц техники.

Мощный пожар произошел ранее под Пермью. Около двух часов понадобилось, чтобы потушить огонь в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш. Пламя охватило площадь 103 кв метра.