Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 08:14
08:10
Происшествия
Подросток сорвался с окна седьмого этажа и насмерть разбился в Сарове
08:07
Экономика
ЦБ России аннулировал лицензию банка «Спутник»
08:04
Общество
Эксперт Дымова предупредила об опасности наличного расчета при покупке недвижимости
08:00
Политика
Публицист Союстов: На Украине катера «Кентавр-ЛК» превратились в вещдоки уголовного дела
07:58
Политика
NBC: рейтинг одобрения Байдена за три месяца снизился на семь процентов
07:56
Экономика
Аналитик Зельцер назвал доллар и рубль лучшими средствами накопления
07:55
Общество
Более семи миллиардов прививок от COVID-19 сделано по всему миру
07:54
Общество
Музыкальная группа Limp Bizkit напомнила о себе выходом новой пластинки спустя десять лет
07:50
Происшествия
Жительница Уссурийска может лишиться прав за оставленного в машине на ЖД-путях ребенка
07:49
Спорт
Месси признался в желании вновь вернуться в «Барселону»
Все новости

Петербуржцев ждет облачная погода в первые три дня ноября
Общество
Петербуржцев ждет облачная погода в первые три дня ноября
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 1 ноября. Облачная погода с прояснениями и без осадков ждет жителей Петербурга 1 ноября. Прогноз на три дня составили в ФГБУ Северо-Западном УГМС.

Днем воздух прогреется до восьми–десяти градусов выше нуля. Ночью похолодает до плюс шести–восьми градусов. Направление ветра будет юго-западное и южное. Возможно небольшое повышение атмосферного давления.

Во вторник в Петербурге вновь будет облачно с прояснениями, осадков почти не ожидается. Слабый ветер будет дуть с юго-востока. Днем температура воздуха составит шесть–восемь градусов, ночью — плюс три–пять градусов. Атмосферное давление останется неизменным.

Облачно с прояснениями прогнозируется и 3 ноября. В светлое время суток пройдет небольшой дождь. Ожидается умеренный ветер юго-восточного и восточного направлений. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах шести–восьми градусов, ночью — двух-четырех градусов тепла.

Настоящая зима ворвется на север Свердловской области в первых числах ноября. Местами в регионе ожидается понижение температуры воздуха до минус 23 градусов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцев ждет облачная погода в первые три дня ноября
погода петербург прогноз синоптики
Комментировать