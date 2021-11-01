Петербуржцев ждет облачная погода в первые три дня ноября

Санкт-Петербург, 1 ноября. Облачная погода с прояснениями и без осадков ждет жителей Петербурга 1 ноября. Прогноз на три дня составили в ФГБУ Северо-Западном УГМС.

Днем воздух прогреется до восьми–десяти градусов выше нуля. Ночью похолодает до плюс шести–восьми градусов. Направление ветра будет юго-западное и южное. Возможно небольшое повышение атмосферного давления.

Во вторник в Петербурге вновь будет облачно с прояснениями, осадков почти не ожидается. Слабый ветер будет дуть с юго-востока. Днем температура воздуха составит шесть–восемь градусов, ночью — плюс три–пять градусов. Атмосферное давление останется неизменным.

Облачно с прояснениями прогнозируется и 3 ноября. В светлое время суток пройдет небольшой дождь. Ожидается умеренный ветер юго-восточного и восточного направлений. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах шести–восьми градусов, ночью — двух-четырех градусов тепла.

Настоящая зима ворвется на север Свердловской области в первых числах ноября. Местами в регионе ожидается понижение температуры воздуха до минус 23 градусов.