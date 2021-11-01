Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 1 ноября. Сотрудникам службы спасения удалось ликвидировать возгорание в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 13 квадратных метров.

Сигнал на пульт спасателей поступил в 00:39 по московскому времени. В квартире, которая расположена по адресу 2-й Рабфаковский переулок дом 13, вспыхнула обстановка.

Прибывшая на место инцидента пожарная бригада МЧС России потушила пожар в 02:46. Ликвидацией возгорания занимались три единицы специальной техники и 15 человек личного состава. Данных о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее пожарным удалось ликвидировать огонь на строительном объекте в Воронеже. Огнем было охвачено четыре этажа многоквартирного недостроенного дома. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.