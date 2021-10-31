Панихида по жертвам крушения самолета над Синаем прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Траурная церемония в память жертв авиакатастрофы над Синаем состоялась в строящемся петербургском храме святого великомученика Димитрия Солунского.

Близкие погибших собрались в помещении храма 31 октября. Перед панихидой к ним обратился настоятель Сергий Кубышкин со словами утешения и поддержки. Строящийся храм Димитрия Солунского он назвал «родным домом» каждого, чьи родственники стали жертвами крушения самолета.

«В беде и в радости, горе и печали мы должны быть вместе», — сказал священнослужитель.

Память жертв авиакатастрофы, в которой погибли 48 жителей Ленинградской области, также почтили у мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске. Крушение самолета над Синаем произошло 31 октября 2015 года. Всего на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Полеты воздушных судов из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. В июле текущего года президент РФ Владимир Путин отменил действие указа, который запрещал чартерные рейсы на египетские курорты.