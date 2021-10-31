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Народный артист России Геннадий Бойко скончался в Петербурге

  /   Обновлено: 31 октября 2021 14:13
Общество
Народный артист России Геннадий Бойко скончался в Петербурге
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 31 октября. Известный певец Геннадий Бойко ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. В ведомстве назвали его смерть невосполнимой утратой.

Геннадий Бойко обладал красивым баритоном, он часто выступал на эстраде в шестидесятых-семидесятых годах. Артист являлся солистом Ленинградского государственного мюзик-холла и работал в других организациях Ленинграда.

Исполнитель часто появлялся в радиоэфире, принимал участие в международных песенных конкурсах. Он любил русские романсы, народные песни и современные хиты. Россияне запомнят Геннадий Бойко как первого артиста, который исполнил композицию Анатолия Днепрова «Радовать».

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