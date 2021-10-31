Народный артист России Геннадий Бойко скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Известный певец Геннадий Бойко ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. В ведомстве назвали его смерть невосполнимой утратой.

Геннадий Бойко обладал красивым баритоном, он часто выступал на эстраде в шестидесятых-семидесятых годах. Артист являлся солистом Ленинградского государственного мюзик-холла и работал в других организациях Ленинграда.

Исполнитель часто появлялся в радиоэфире, принимал участие в международных песенных конкурсах. Он любил русские романсы, народные песни и современные хиты. Россияне запомнят Геннадий Бойко как первого артиста, который исполнил композицию Анатолия Днепрова «Радовать».