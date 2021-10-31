Большой театр кукол написал заявление на пытавшегося прорваться на спектакль зрителя

Санкт-Петербург, 31 октября. В Большом театре кукол (БТК) прокомментировали новость о мужчине, который разбил лицо, пытаясь попасть на спектакль. В учреждении подробно рассказали ФАН о случившемся.

Неприятный инцидент произошел вечером 30 октября на спектакле «Летов». Постановка должна была начаться в 19:00, но так и не состоялась.

«Пришел зритель с билетом, но у него не было QR-кода. Мы пытались выйти из положения, предложив ему выход — вернуть деньги, поменять билет на другую дату. Мы всегда идем зрителю навстречу. Однако он не захотел», — объяснили в БТК.

Когда прозвучал первый звонок, мужчина попытался прорваться на спектакль и побежал искать зал. Однако найти вход зрителю не удалось, так как зал находится в другом здании.

«После этого мужчину поймал охранник. Зритель, когда пытался вырваться, ударился об стену и разбил себе бровь. После этого мы вызвали наряд полиции. Мужчину забрали сотрудники, а от нас получили заявление по поводу нарушения», — подытожили в театре.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября включительно в Петербурге действуют ограничения, направленные против распространения коронавируса. В этот период посещение театров и музеев возможно только при наличии QR-кода.