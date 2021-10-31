Новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Рекорд заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге с начала текущего года. За прошедшие сутки выявлено 3597 новых случаев коронавируса.

Такие показатели стали рекордными с начала января 2021 года. Всего в России за сутки заболели COVID-19 более 40 тыс. человек. У 8,8% из них клинические проявления болезни не были выявлены.

В России в октябре впервые с начала пандемии было зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. В Москве суточная заболеваемость составила 7603 случая. На втором месте находится Санкт-Петербург, далее — Московская область.

Ранее замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал три условия для продления локдауна в России. По его словам, серьезные ограничения продолжатся, если в стране не сформируется коллективный иммунитет на 80%.