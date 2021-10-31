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Застреленный при задержании петербуржец зарезал сожительницу до приезда полиции
Происшествия
Застреленный при задержании петербуржец зарезал сожительницу до приезда полиции
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 31 октября. Полицейские застрелили мужчину с ножом и обнаружили пострадавшую женщину в его квартире в доме № 8 на Школьной улице в Петербурге, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 30 октября. Погибший обратился в экстренные службы с заявлением о порезавшейся о стекло супруге. Однако прибывших на вызов полицейских он встретил с ножом.

«У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. На требование остановиться он выхватил нож, и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей», — цитируют пресс-службу регионального МВД «Невские новости».

Один их полицейских произвел предупредительный выстрел и «применил оружие в отношении нападавшего». В результате мужчина скончался на месте, в его квартире женщину с множественными колото-резанными ранениями. Петербурженку госпитализировали. В настоящее время проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что мужчина приревновал свою жену и застрелил знакомого из ружья. Инцидент произошел в микрорайоне Серебрянка подмосковного города Пушкино. После этого ревнивец свел счеты с жизнью.

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