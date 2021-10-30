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Жителя Петербурга расстреляли во дворе дома в Шушарах

  /   Обновлено: 30 октября 2021 22:00
Происшествия
Жителя Петербурга расстреляли во дворе дома в Шушарах
Невские Новости

Санкт-Петербург, 30 октября. Мужчину расстреляли во дворе жилого дома в Шушарах на окраине Санкт-Петербурга. По рассказам очевидцев, неизвестный выпустил несколько пуль в пострадавшего.

Информацию об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. В Сети также появились кадры инцидента, на них слышно звуки выстрелов. По предварительным данным, мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

В настоящее время в Шушарах работают правоохранительные органы и сотрудники Следственного комитета. Они выяснят все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что мужчина приревновал свою жену и застрелил знакомого из ружья. Инцидент произошел в микрорайоне Серебрянка подмосковного города Пушкино. После этого ревнивец свел счеты с жизнью.

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петербург стрельба оружие
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